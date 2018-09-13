أول صور وتصريح لوالدة ضحية "مذبحة الشروق"

13 سبتمبر 2018 - 01:04 م

أدلت والدة "منال" ضحية "مذبحة الشروق" التي قام ببطولتها المتهم كرم محمد عبد الراضي بأقوالها في نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد السرجاني، إضافة إلى أشقاء المجني عليها.

وأكدت والدة الضحية أنها لم تعلم شيئا عن ابنتها منذ 7 سنوات، بعد انفصالها عن زوجها الأول وذهبت منال لتعيش مع أهل والدها.

وصرحت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بدفن 5 جثث لأم و4 أطفال من أسرة واحدة، عثر عليهم صباح أمس الأحد، بمدينة الشروق.

ونجحت قوات الأمن فى القبض على "كرم.م" المتهم بذبح زوجته وأبنائه بمدينة الشروق، أثناء استقلاله قطار متجها لمسقط رأسه سوهاج، بعد استخدام التقنيات الحديثة بالجهاز الأمنى.

يذكر أن المتهم هارب من حكم بالإعدام بعد قتل صديق له يعمل بالمقاولات وتقطيعه إلى أجزاء بمنطقة العمرانية في الجيزة.

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