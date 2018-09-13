السبت.. بدء حملة للتحصين ضد الحمى القلاعية بالمنيا

13 سبتمبر 2018 - 01:05 م

أعلن الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن بدء تنفيذ الحملة الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى مراكز المحافظة والقرى التابعة لها السبت المقبل 15 سبتمبر الجاري وذلك بالتزامن مع بداية الحملة على مستوى الجمهورية والتي تستمر لمدة شهر.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع، عقده مدير المديرية بحضور مديري الإدارات البيطرية بالمراكز التسع ومديري الإدارات الفنية لمناقشة الاستعدادات اللازمة لبدء الحملة والإجراءات الواجب اتباعها ضمانًا لتنفيذ الحملة بالشكل الجيد.

وأضاف مدير المديرية أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمقابل رمزي، مناشدًا المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.