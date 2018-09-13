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تعاون بين جامعة المنيا والمحافظة فى الصحة والنظافة

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عقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور محمد جلال القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا ، بحضور احمد جبريل السكرتير العام المساعد ودكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة وعمداء كليتي الطب والفنون الجميلة، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا واعضاء لجنة التجميل بالمحافظة ، لبحث آلية التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة في قطاعي الصحة والتجميل، وذلك للعمل على تنمية الإقليم في كافة المجالات، والاستفادة من كافة إمكانيات الجامعة في دعم خطط التنمية بالمحافظة.

قال المحافظ إن المحافظة والجامعة كيان واحد والهدف هو خدمة المواطن والعمل على إصلاح ما تم إهماله ، مطالباً بتضافر الجهود وتبادل الخبرات بين مديرية الصحة والمستشفى الجامعي  لاستغلال كافة الامكانيات المتاحة لدى الطرفين وكذلك الاستفادة من امكانيات الوحدات المحلية وكلية الفنون الجميلة لتحقيق المنفعة العامة، كما وجه بتسخير كافة إمكانيات المحافظة للوصول إلى أفضل خدمة للمواطنين.

وأضاف ان الوضع العام لقطاع الصحة بالمحافظة يتطلب دعم اساتذة الجامعة للقطاع من خلال التخصصات المختلفة وتنظيم دورات تدريبية لتجويد الاداء ورفع كفاءة المنظومة الطبية والاستفادة من المراكز الطبية بالجامعة .

من جانبه رحب الدكتور محمد جلال القائم بأعمال رئيس الجامعة بالتعاون والتنسيق مع المحافظة  في قطاعين من اهم القطاعات التي تحظي باهتمام المواطنين وقال ان هذا دور اصيل للجامعة ،فالتكامل بين الجامعة والمحافظة سينعكس بشكل ايجابي على حياة المواطنين .

وطالب المحافظ خلال اللقاء بعمل حصر لكافة الميادين والأماكن التي تحتاج إلى تطوير شامل والتنسيق مع أساتذة كلية الفنون الجميلة للاستعانة بهم في كافة الاستشارات الهندسية والفنية  لوضع تصور لتطوير تلك الميادين والأماكن الحيوية بناء على أسس علمية سليمة من اجل إضفاء مظهر جمالي على المحافظة وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

كما وجه المحافظ بقيام لجنة من الطرفين لمعاينة عدد من المواقع التي تتم بها اعمال التطوير بها حاليا ، يأتي في مقدمتها اعمال تطوير ميدان الفريق صفي الدين ابو شناف امام كوبري النيل ،لابداء الملاحظات الخاصة بالتصميم وتقديم المقترحات العلمية للوصول الى افضل تصميم للموقع.

من جانبها، قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن قطاع الصحة يضم إمكانيات كبيرة ممثلة في المنشآت والأجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية والتجهيزات اللازمة فيما تمتلك المستشفى الجامعي فريق عمل من الأساتذة والأطباء اصحاب الكفاءة والخبرات على مستوى كافة التخصصات المختلفة، مشيرة إلى أن هذا التعاون بين الطرفين سيحقق المنفعة المتبادلة لصالح المواطن في المقام الأول، لافتا الى انه سيتم وضع مقترح او تصور عام للتعاون بين الطرفين للاستفادة من العنصر البشري بالجامعة وامكانيات مديرية الصحة.


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