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محافظ المنيا يتابع أعمال الصيانة بالمدارس استعداداً للعام الدراسي

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محافظ المنيا يتفقد بعض لمدارس
محافظ المنيا يتفقد بعض لمدارس

جمال زكى

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مدارس

المحافظ

جولة

العام لدراسى

مدين لمنيا

تفقد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا عددا من المدارس لمتابعة أعمال الصيانة والتجهيزات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد ، بحضور أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة وصفوت الجارحي وكيل مديرية التربية والتعليم ومحمد أبو العيون مدير عام ادارة المنيا التعليمية.

شملت الجولة مدرستي أبناء الثورة الابتدائية والشهيد المقدم محمد وحيد حبشي الثانوية بنات.

قال المحافظ إنه تم التنسيق بين مديرية التعليم والوحدات المحلية والجهات المختصة لسرعة نهو كل الإجراءات المطلوبة لبدء العملية التعليمية، ضمانًا لحسن سيرها مع بداية العام الدراسي الجديد وتلافى أي سلبيات واستكمال كل الاحتياجات، ورفع درجة الاستعداد وتقديم الدعم الكامل لاستكمال كل الإجراءات الواجب اتخاذها لتجهيز المدارس بمختلف مراحلها التعليمية بالإدارات التعليمية التسع.

كما شدد المحافظ على  مراجعة كل أعمال الصيانة واستيفاء كل احتياجات المدارس من أثاث ومعدات والترميمات المطلوبة لكل مدارس المحافظة مع ضرورة الانتهاء من صيانة جميع التخوت والكراسي واستكمال اعمال الإضاءة في جميع مرافق وفصول المدرسة ومراجعة اجراءات الحماية المدنية والتأكد من سلامة وجودة شبكات الاطفاء والحريق .

وجه المحافظ الوحدة المحلية بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الاشغالات حفاظاً علي المظهر الحضاري للمحافظة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال المتابعة والمرور الدوري على جميع المواقع.



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