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صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية الشيخ شبيكة بملوي

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جمال زكى

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نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية لتنظيم الأسرة بقرية الشيخ شبيكة التابعة لمركز ملوي بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة وذلك ضمن خطة المديرية بالتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتحديد النسل بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور العميد فادى وديع رئيس مدينة ملوي والدكتورة ماجدة فؤاد مسئول العيادات المتنقلة بالمديرية وجيهان جميل وسمية بهاء أعضاء المجلس القومي للمرأة وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة لعمل العيادات المتنقلة.

من جانبه، قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 209 حالة من اهالى القرية منها 95 باطنة و75 أطفال و39 تنظيم أسرة، مشيرة إلى انه تم عقد مناقشات حوارية من قبل ممثلي المجلس مع أهالي القرية، والتأكيد علي أهمية عدم زواج القاصرات والسماح لهن بالتعليم.


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