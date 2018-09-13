قراران جمهوريان للرئيس حول مبادرة مصرية أمريكية

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارين جمهوريين بشأن التعديل الثاني بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية عن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.

وإلى تفاصيل القرارين:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 42 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثانى بين الحكومتين المصرية والأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية.

وتشجع هذه المبادرة الشراكة بين الجامعات المصرية و الأمريكية بهدف تبادل المعرفة و البحث و برامج الدبلومة التى تعكس الحاجة للاقتصاد الحديث من خلال التخصصات المهمة مثل الأعمال الزراعية التجارية و الهندسة و ريادة الأعمال.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 102 لسنة 2018 بالموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى  مرحلة ثانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 26/ 9/ 2017 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.


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