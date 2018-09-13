شاهد.. رئيس الأركان يعود من زيارته للكويت

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عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعد انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الكويت الشقيقة، والتى شارك خلالها فى حضور إجتماع رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجى ومصر والأردن مع الجانب الأمريكى، وذلك بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتى.

وناقش الإجتماع عددًا من الملفات والموضوعات المتعلقة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكرى وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب ومجابهة التحديات والتهديدات التى تستهدف الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ودعا رؤساء أركان الدول المشاركة فى ختام اجتماعهم إلى تحقيق المزيد من الخطوات فى مجال التكامل الدفاعى والتدريبات المشتركة.

وكان الفريق محمد فريد قد التقى الفريق محمد خالد الخضر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتى على هامش فاعليات الإجتماع، حيث ناقش الجانبان العديد من القضايا والملفات ذات الإهتمام المشترك على صعيد التعاون العسكري والأمني بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.

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