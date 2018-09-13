مكالمة تفضح علاقة الصديق الخائن بضحية مذبحة الشروق

13 سبتمبر 2018 - 02:44 م

أثبتت تحريات المباحث الخاصة بالمدعو عودة العرباوى المتهم في مذبحة الشروق، أن هناك مكالمة تليفونية بينه وبين الضحية "منال" والتي أنكر معرفتها في أقواله بالنيابة.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها و"عودة" الذي أنكر علمه بمنزلها أو رؤيتها، أن المكالمات الهاتفية ليست طويلة، لكن تلك المحادثات تؤكد أن معرفته بها ليست سطحية.

وقال "عودة" بالتحقيقات إنه بالفعل يعرف المجني عليها وأولادها، ودائم اللعب مع أطفالها، كما أنه يعرف زوجها، لكن على قدر معرفته أنها زوجة رجل يعمل لديه فقط.

وعند سؤاله عن وجود علاقة جنسية، ورؤية المتهم "كرم" له خارجًا من منزله، قال: "ما أعرفش بيته فين أصلا، وما شوفتش مراته غير مرة واحدة فقط غير كده ما أعرفهاش".

كانت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن القاهرة وسوهاج بالتعاون مع الأمن العام، تمكنت من القبض على المتهم بقتل عائلته بالشروق "كريم.م.ع"، أثناء تواجده داخل محطة قطار سوهاج، بعد محاولة هروبه عقب قتل زوجته وأبنائه الأربعة أثناء نومهم داخل مسكنه.

وكان تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من الأهالي، يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية، وبالفحص عثر على 5 أشخاص من عائلة واحدة "أم و4 أبناء" مذبوحين مفصولة رؤوسهم عن أجسادهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.