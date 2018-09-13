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«المترو»: تذكرة الصحفيين في الاشتراكات 167 قرشًا

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الصحفيين

النقل

المترو

اشتراكات

احمد عبد الهادى

أكد أحمد عبد الهادى المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أنه تم صدور قرار خاص باشتراكات الصحفيين من قبل المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق، من خلال توفير مكتب دائم بنقابة الصحفيين لتسهيل عملية الاشتراكات بالمترو لمدة يومين أسبوعيًا بداية من السبت المقبل.

وأضاف عبد الهادى -خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، بأن قرار  الاشتراك سيوفر أكثر من جنيه واحد على سعر التذكرة الأصلى والذى كان يتمتع به الصحفى من قبل، فضلا عن خصم 5 جنيهات سعر استمارة الاشتراك وسحبها مجانًا.

وتابع المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، أن الصحفى كان يدفع سعر التذكرة لـ8 محطات 2 جنيه ومع نظام الاشتراك ستكون  167 قرشا.

أما عن تذكرة الـ7 محطات الخاصة بالمرحلة الثالثة للمترو بـ2 ونص، مبينًا أن اشتراكات المترو لها أهمية كبيرة لمختلف الفئات وهى كونها مدعمة بنسبة 50% عن الشراء اليومي بعدد الرحلات.

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