28 يناير طعن المتهمين بأحداث مسجد الفتح

13 سبتمبر 2018 - 03:35 م

حددت محكمة النقض، جلسة 28 يناير القادم لبدء نظر طعن المحكوم عليهم في قضية أحداث مسجد الفتح التي وقعت عام 2013.

يذكر أن محكمة الجنايات قد عاقبت المحكوم عليهم البالغ عددهم أكثر من 400 متهم بأحكام متفاوتة بالسجن منها السجن المؤبد لـ 43 متهما.

وحكم على 22 متهما حضوريا بالمؤبد مع الوضع تحت المراقبة المشددة 5 سنوات، والمؤبد لـ21 متهما غيابيا، وجاء الحكم بالحبس 15 سنة حضوريا لـ17 متهما، و10 سنوات لـ54 متهما حضوريا، و5 سنوات لـ216 متهما، وغيابيا لـ88 متهما بالحبس 10 سنوات.

كما شمل الحكم على 8 متهمين أحداث بالحبس لـ2 متهمين بالحبس 10 سنوات، وعلى 6 متهمين بالحبس 5 سنوات، وشمل الحكم على البراءة لـ52 متهما حضوريا وغيابيا، وشمل إجمالى المتهمين 387 متهما.



