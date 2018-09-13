مصر تودع عهد استيراد الغاز

13 سبتمبر 2018 - 04:18 م

قال موقع LNG World Shipping الإنجليزي العالمي، إن مصر قد تنهى حقبة استيراد الغاز المسال من الخارج فى القريب العاجل، لافتًا إلى أن آخر شحنات الغاز المسال المستوردة والتى من المقرر استلامها بحلول نهاية هذا الشهر قد تكون الشحنة الأخيرة لمصر.

وقال الموقع، فى تقرير له اليوم الخميس، إن وزارة البترول تعمل على خفض أنشطة استيراد الغاز الطبيعى المسال فى البلاد فى العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، والتى استضافت حتى وقت قريب وحدتى تخزين وإعادة توضيع عائمة (FSRUs ) تبلغ طاقتها 170 ألف متر مكعب لكل منهما، موضحا "إن فترة مصر القصيرة كمستورد للغاز الطبيعى المسال وصلت إلى نهايتها فى نفس الوقت الذى تبدأ فيه محطتا التصدير المتعطلتان سابقاً فى زيادة الإنتاج".

وتابع الموقع، أن وزارة البترول وشركة يونيون فينوسا الإسبانية للغاز (UFG )، وهى مشغل لمصنع تسييل الغاز الطبيعى بدمياط فى دلتا النيل، وافقا على إعادة تشغيل الصادرات من المصنع، وذلك بعد أن حصلت الشركة الإسبانية التى تدير المصنع بالشراكة مع شركة إينى الإيطالية، قد حصلت فى وقت سابق من هذا الأسبوع على تسوية بقيمة 2 مليار دولار أمريكى من قبل المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولى (ICSID ) . وكانت الشركة المشغلة للمصنع قد رفعت دعوى ضد مصر منذ عدة سنوات، شاكية من أن الحكومة قد قطعت تدفق الغاز إلى محطة تسييل دمياط التى تملك 80? منها.

وبحسب ما ذكره الموقع فإنه من المرجح أن تتم تسوية المبلغ من خلال تجديد إمدادات الغاز إلى محطة تسييل دمياط بدلاً من النقد ، مما يدعم الاستئناف المبكر لصادرات الغاز الطبيعى المسال من المحطة.

وأوضح التقرير، أن احتياطيات حقل ظهر البالغة 30 تريليون قدم مكعب، بالإضافة إلى الاكتشافات الجديدة من الغاز الطبيعى المسال لا تؤدى فقط إلى إنهاء الحاجة إلى واردات الغاز الطبيعى المسال بل تلبى أيضًا الطلب المحلى وتدعم استئناف تصدير الغاز الطبيعى المسال.

ولفت التقرير إلى أن إمكانية قيام كل من مصنعا التسييل فى دمياط وإدكو بإنتاج قدراتهما التصميمية للغاز الطبيعى المسال بحلول نهاية عام 2019 ، والتى تم طرحها فى عدد قليل من تقارير الصناعة ، قد يكون أمرا متفائلا. ومع ذلك ، تمتلك شركة زهر القدرة على تلبية متطلبات التلقيم الخاصة بالمصنعين وزيادة الإنتاج من الحقل بشكل سريع. فى جانب الاستيراد من المعادلة.