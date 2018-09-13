تفوق إسرائيلي جديد على حساب دول عربية

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إسرائيل

السعودية

مصر

التمور

قالت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، إن إسرائيل تأتي في المرتبة الثانية في قيمة صادرات التمور بقيمة 139 مليون دولار تليها السعودية، الإمارات، إيران، باكستان، العراق، أمريكا، الجزائر، فرنسا، ثم مصر، وتمثل صادرات الدول سابقة الذكر 88% من إجمالي قيمة صادرات التمور في العالم في عام 2015.

وأشارت صفحة "إسرائيل فى مصر"، على موقع "فيس بوك"، التابعة للسفارة، إلى أنه قد بلغ حجم إنتاج التمور الإسرائيلية في عام 2015، 41 ألف طن فحسب غير أن إسرائيل نجحت في منافسة دول عريقة في هذه الصناعة مثل العراق، مصر، الجزائر وحتى إيران.

وأوضحت أن أحد أهم أسباب نجاح إسرائيل في إنتاج التمور وتبوأها المرتبة الثانية هو التركيز على صنف المجهول الذي يلاقي إقبالا كبيرا في العالم كما أن أسعاره مرتفعة بالنسبة لأسعار التمور الأخرى، أضف إلى ذلك اعتماد إسرائيل على الكثير من التقنيات المتطورة في زراعة وتعليب التمور.


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