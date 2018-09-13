حقنة «ديبو بروفيرا» خطر على الحوامل

13 سبتمبر 2018 - 04:46 م

تتسبب في هشاشة العظام.. وتقلل من الرغبة الجنسية عند السيدات.. وطريقة فعّالة لزيادة الوزن



أطباء: لا يفضل استخدامها للنساء فى سن 19 سنة وهذه أضرارها

«تنظيم الحمل».. عادة حرصت عليها النساء على مر العصور حتى تكون هناك فترة كافية بين كل طفل وآخر تستطيع فيها الأُم العناية بطفلها? ويستطيع الطفل أن يكسب وجودها بجانبها لأطول فترة ممكنة? وينمو بطريقة صحية? فكانت النساء قديمًا يستخدمن بعض الطُّرق الطبيعية لمنع الحمل سواء لفترات مؤقتة أو بشكل دائم.

أما الآن فتتجه العديد من السيدات إلى وسائل منع الحمل الحديثة? والتى قد تسبب المشاكل الصحية فى بعض الأحيان كالاضطرابات الهرمونية? وداء السكرى? وارتفاع ضغط الدم? وزيادة الوزن، وهشاشة العظام، وضعف الرغبة الجنسية، والدوالى وغيرها من المشاكل الصحية.

وتأتى فى مقدمات وسائل منع الحمل الحديثة، حقنة ديبو بروفيرا Depo – Provera ، التى تشهد إقبالًا كبيرًا من النساء اللاتي يرغبن فى منع الحمل، لمفعولها الطويل، حيث تعطى كل 3 أشهر.

وتعتبر المادة الفعالة فى الحقنة هي، ميدروكسى بروجيستيرون، وهو بروجيستيرون مخلق معمليًا، ويحاكى مفعول هذه المادة مفعول المركبات البروجستيرونية الطبيعية التي ينتجها الجسم.

مناسبة فى حالات الرضاعة الطبيعية

ومن جانبها قالت الدكتورة حمدية محمد محمود، طبيبة أمراض النساء والتوليد، إن حقنة الديبوبروفيرا عبارة عن هرمون واحد فهى وسيلة أحادية الهرمون، لذلك مناسبة فى حالات الرضاعة الطبيعية، ويمكن استخدامها حتى ضغط دم 159/99.

يجب الحذر في الحالات التالية

وأوضحت "حمدية"، فى تصريح لـ"المصريون"، أنه يجب الحذر منها فى حالات السكر، والجلطات السابقة، وحدوث سرطان ثدى سابق تم الشفاء منه، وأيضًا ضيق شرايين القلب الشديد والسمنة المفرطة، وحالات الذئبة الحمراء، وحالات أمراض الكبد.

الأعراض الجانبية

وأشارت إلى أن الأعراض الجانبية للحقنة غالبًا ما تكون مرتبطة بارتباك الدورة سواء غياب للدورة، قائلةً: "وهنا نطمئن السيدة أن هذا غير ضار لها تمامًا"، أيضًا نزول دم غير منتظم ومع استشارة الطبيب تأخذ عقاقير تساعد فى توقف الدم.

وأكدت أنه فى حالة استمرار النزيف، تلجأ السيدة إلى تغيير الوسيلة بعد نهاية مدة الحقنة وهى 3 أشهر.

بدائل الحقنة

وبالنسبة للبدائل، أوضحت طبيبة أمراض النساء والتوليد، أنها تكون تبعًا للسن والتاريخ المرضى، يتم تحديد البديل وأقرب بديل للحقن الأحادية الهرمون هى كبسولات تحت الجلد مدتها 3 سنوات.

وشددت على أنه يجب على كل سيدة أن تستشير أخصائى نساء ليحدد لها الوسائل المتاحة والمناسبة لها، ثم لها الاختيار الحر المبنى على المعرفة دون فرض رأى على السيدة، لكن فى حالة خطورة على حياتها يعرض عليها الطبيب البديل المناسب ويقنعها به.

مميزات الحقنة

فيما أكدت الدكتورة سارة كمال، طبيبة أمراض النساء والتوليد، أن الحقنة لها مميزات متعددة مثل كونها فعالة فى حالة النساء اللاتي قد لا يتذكرن تناول حبوب منع الحمل مثلًا أو كونها لا تؤثر على الرضاعة أو ثبوت أنها توفر بعض الحماية ضد سرطان الرحم والتهاب الحوض، إلا أن لحقن منع الحمل مجموعة من الأضرار والمضاعفات؛ منها زيادة الوزن وتقلب المزاج والنزيف وغيرها.

مخاطر الحقنة

وأوضحت "سارة"، أن الحقنة تشكل مخاطر على العظام أيضًا، حيث تؤثر على مستويات هرمون الإستروجين الطبيعي لدى المرأة، مما يؤدى إلى هشاشة العظام، ولا يفضل استخدامها مع النساء فى سن 19 سنة أو أقل بسبب زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام فى هذا العمر.

وأشارت طبيبة أمراض النساء والتوليد، إلى أن الحقنة تتسبب فى اكتساب المرأة بعض الوزن قد يصل إلى 2 - 3 كيلوجرامات فى سنة واحدة، لافتة إلى أن هذا الأمر متغير من امرأة لأخرى ففي بعض الأحيان تفقد النساء بعض الوزن.