تنابز بالألفاظ بين «آل الشيخ» وعصام عبد الفتاح

13 سبتمبر 2018 - 04:54 م

شنّ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضية السعودية، هجومًا ناريًا على عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة بيراميدز أمام الجونة أمس، الأربعاء، ضمن منافسات الدوري العام.

وجاءت رسالة "آل الشيخ" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "عصام عبد الفتاح... مش مهم أنك تكون مقتنع بيا... لن ده مبيهمنيش... بيهمني قيادتي وبلدي ورؤساء اتحادات العالم العربي والإسلامي اللي بيختاروني... الدور على اللي مبيفهمش اللي بيتلطش كل جولة من كل الناس؟!".

وكانت حرب كلامية شنت بين الثنائي خلال الساعات الماضية بسبب انتقاد "تركي" للتحكيم المصري واضطهاده لفريقه من ناحية ودفاع عبد الفتاح عن التحكيم من ناحية أخرى.

ورد عصام عبدالفتاح، عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، على هجوم تركي آل الشيخ، على لجنة الحكام، قائلًا: «اتحاد الكرة كيان كبير ومؤسسة مصرية لا بد من احترامها، ولا نقبل إهانة المؤسسات.. تركي آل الشيخ زود الأمور، محدش يعايرنا بحاجة وأنا راجل عسكري مبخافش من حاجة».

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، هدد بانسحاب فريق بيراميدز الذي يرأسه في مصر من بطولة الدوري العام المصري.