» هذه مهنة «ماني» بعيدًا عن الكرة

13 سبتمبر 2018 - 05:03 م

قال ساديو ماني، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، إن والده توقع فشله في عالم الساحرة المستديرة منذ الصغر، لكنه نجح وتألق وأصبح أحد نجوم القارة الإفريقية.

وفي حوار مع شبكة "بليتشر ريبورت" الأمريكية، اليوم الخميس، أكد ماني بالقول "والدي كان يرغب في أن أصبح معلمًا وليس لاعب كرة قدم ظنًا منه أن اللعبة تعتبر بمثابة ضياع للوقت متوقعًا فشلي فيها".

وأضاف "أخبرت والدي بأن كرة القدم هي المهنة الوحيدة التي ستمكنني من مساعدته وأعتقد أن لدي فرصة وقتها لكي أكون لاعب كرة قدم، ولم يكن والدي واثقًا بشأن الأمر، لكنني نجحت في التألق وإثبات الذات والاحتراف في أفضل الأندية الأوروبية".

وانضم ماني إلى ميتز الفرنسي في 2011 قبل أن يلعب في ريد بول سالزبورج النمساوي وساوثهامبتون الإنجليزي وارتدى قميص ليفربول في 2016.

وحل ماني ثالثًا ووصيفًا في عامي 2016 و2017 على الترتيب في جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء والتي يمنحها سنويًا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وكان الجزائري رياض محرز والغابوني بيير أوباميانغ الأول والوصيف على الترتيب في 2016، بينما توّج المصري محمد صلاح بالجائزة العام الماضي.