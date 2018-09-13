أسعار غير مسبوقة لفيلات الساحل الشمالي..تعرف عليها

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أسعار

الساحل الشمالى

فيلات

100 ألف

شهدت أسعار الفيللات والوحدات السكنية في منطقة الساحل الشمالي ارتفاعًا لم يحدث في السوق المصري، بعد أن طرحت شركة إعمار مصر مجموعة من الفيللات يقارب ثمن المتر بها من 104 آلاف جنيه.

وطرحت الشركة ما يقرب من 92 فيلا في مشرعها "مراسي باي" بالساحل الشمالي، بمنطقة سيد عبد الرحمن، بأسعار تبدأ من 36 مليون جنيه للفيلا الواحدة، كما وصل سعر أغلى فيللا في المشروع لما يقرب من 111 مليون جنيه، وأتاحت الشركة 3 نظم للسداد، الأول يعتمد على الدفع الكاش، والثاني على 7 سنوات، أمام النظام الأخير على 8 سنوات.

ويختلف سعر الفيللا وفقا لقربها من البحر، والوحدات المطروحة تتواجد على أربعة صفوف من البحر، كما تراوحت المساحات بين 120 مترا وحتى 1700 متر.

وكشف مصدر مسؤول من داخل شركة إعمال مصر في تصريحات صحفية، عن أن الوحدات المطروحة شهدت إقبالًا كبيرًا من عملاء إعمار سواء من المصريين، وغير المصريين، لافتًا إلى أنه لم يتم الانتهاء من بيع الوحدات بالكامل حتى الآن.

وأكد المصدر- حسب موقع مصراوي-، أن أسعار الفيللات المطروحة للبيع ليست مرتفعه بالمقارنة بالخدمات الموجودة في المشروع، لافتًا إلى أن مشروع مراسي يوجد به خدمات تجارية وترفيهية على أعلى مستوى في العالم، كما يوجد ملعب جولف 18 حفرة وهو ليس موجودأ بأماكن كثيرة في مصر، بجانب وجود مجموعة من الفنادق، والعلامات التجارية العالمية والتي تقدم خدمتها لكل العملاء.

وتعد إعمار مصر للتنمية، كبرى الشركات االعقارية المرموقه في مصر والعالم العربي، وهي شركة تابعة لشركة إعمار العقارية المدرجة في "سوق دبي المال" ومقرها الإمارات، ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي المملوكة لشركة "إعمار مصر" حوالي 16 مليون متر مربع موزعة على أربعة مواقع متميزة في شرق وغرب ووسط القاهرة، وكذلك في الساحل الشمال.?


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