«عاشور» يتحدث عن حلم العودة لمونديال الأندية

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المصريون

الاهلى

عاشور

حذر حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قوة فريق حورويا الغيني، واستطاع التأهل إلى دور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق بحجم صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال عاشور خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد اليوم للحديث عن مباراة حورويا: «اعتدنا في الأهلي على احترام جميع المنافسين مهما كان اسم أو حجم النادي الذي نواجهه، وأن جميع اللاعبين في حالة جيدة من التركيز قبل مواجهة الغد».

وشدد كابتن الأهلي، على أن الفريق يسعى إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنه في مباراة الذهاب أمام «حورويا» قبل مباراة العودة، وأن الأهلي يتطلع إلى الوصول لأبعد نقطة في البطولة الإفريقية.

وأشار عاشور، إلى أن الأهلي يسعى إلى الفوز بدوري أبطال إفريقيا، ويريد العودة من جديد إلى المشاركة في كأس العالم للأندية.

وشدد كابتن الأهلي على أن جميع اللاعبين المتواجدين مع الفريق هم لاعبون كبار، وشاركوا في بطولات إفريقية من قبل، بما فيهم اللاعبون الذين يشاركون لأول مرة مع الفريق، حيث سبق لهم المشاركة مع المنتخبات في أجواء إفريقية.

واختتم حسام عاشور، كلامه مؤكدا أنه ليس قلقا من مواجهة الغد؛ بسبب الأمطار أو أي معوقات تواجه الفريق؛ بسبب وجود لاعبين داخل الأهلي على قدر من المسئولية والخبرة.


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