إخلاء سبيل 3 متهمين بالمحور الإعلامي للإخوان

13 سبتمبر 2018 - 05:55 م

قضت الدائرة 10 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برفض استئناف النيابة على إخلاء سبيل 3 متهمين في المحور الإعلامي للإخوان، وقررت تأييد إخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية.

ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهمين بالقضية 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان ، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.



