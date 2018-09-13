» مُستقبل هاري كين في خطر بسبب «صلاح»

13 سبتمبر 2018 - 05:58 م

حذر كريج بيلامى، نجم نادي ليفربول، من تعرض النجم هاري كين، مهاجم توتنهام والمنتخب الإنجليزي، للإصابات خلال الموسم الحالي، وذلك فى ظل إصراره على المشاركة فى المباريات ومواصلة المنافسة على حصد جائزة "الحذاء الذهبى" التي تمنح لأفضل هداف في «البريميرليج».

وقال كريج بيلامى، فى تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية، "هارى كين يمتلك الإصرار والعزيمة لتحقيق مزيد من النجاحات، وهى صفقات رائعة تجعلنى أحب هذا اللاعب العاشق للتحديات".

وأضاف نجم ليفربول السابق، "فى الموسم الماضى تعرض هارى كين للإصابة وعاد سريعاً من أجل منافسة محمد صلاح على لقب الهداف ليحتل المركز الثانى فى نهاية السباق، لكن توالى مشاركة هارى كين قد تعرض لاعب توتنهام لخطر الإصابات".

وتابع، "هارى كين لم يحصل على الراحة الكافية قبل انطلاق الموسم الحالى، لاسيما بعد مشاركته مع منتخب انجلترا فى بطولة كأس العالم التى أقيمت فى روسيا هذا الصيف وإصراره على المشاركة مع توتنهام من أجل تسجيل الاهداف".

واصل كريج بيلامى تصريحاته، "أسبوعان فقط ليست راحة كافية لهارى كين، أخشى أن يتعرض للإصابة إذا استمر مشاركته فى المباريات بهذا المعدل".

وطالب نجم ليفربول السابق، ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لنادى توتنهام بعدم المخاطرة بهارى كين وإراحة اللاعب خوفاً عليه من "لعنة الاصابات".

ويلتقى توتنهام مع ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح بعد غد السبت، بملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويتقاسم ليفربول صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" مع ناديى تشيلسى وواتفورد بعدما حقق 4 انتصارات متتالية، بينما يمتلك توتنهام 9 نقاط.