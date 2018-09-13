» "معيط" يفاجئ موظفي "المالية" بخبر سار

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الدكتور محمد معيط، وزير المالية
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وكالات

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محمد معيط

الخزانة

طمأن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موظفي الوزارة، مع اقتراب وزارة المالية من تطبيق منظومة المدفوعات الإلكترونية، والتحول إلى نظام سداد الخدمات دون أموال نقدية "كاش"، حيث سادت حالة من الشك بشأن مستقبل موظفي الوزارة في قطاعات التحصيل والخزانة العامة.

وقال معيط، خلال اجتماعه مع حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة، وعبد الرؤوف الأحمدي، رئيس مصلحة سك العملة، وقيادات مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة، إنه "لن يتم الاستغناء عن أي موظف بأي حال من الأحوال حتى في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول لمجتمع لا نقدي مثل الصرافين وأمناء الخزائن"، مضيفا: "سنعمل على إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم الوظيفية للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاجها الوزارة مع الاستفادة بخبراتهم في مختلف الإدارات".

وأكد معيط أهمية التطوير الشامل لمصلحتي الخزانة العامة وسك العملة لتواكب بيئة العمل الجديدة التي ستعتمد بشكل أساسي على التعامل الإلكتروني، في إطار استراتيجية الدولة للتحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وقال إن الوزارة ستبحث تطوير مصلحتي سك العملة والخزانة العامة من خلال تطوير بيئة العمل داخل كلا المصلحتين وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال.


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