» مدرب حوريا الغيني: هدفنا التسجيل المُبكر أمام الأهلي

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أكد فيكتور زفونكا، المدير الفني لفريق حوريا كوناكري الغيني، على صعوبة مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها غدًا، الجمعة، في ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة حوريا والأهلي قال زفونكا، "تمكنت من مشاهدة بعض مباريات الأهلي، بمتلكون لاعبين أصحاب خبرة، خاصة حارس المرمى محمد الشناوي، علينا أن نبقى حذرين".

وواصل، "سيكون لدينا خصم قوي وذو خبرة كبيرة في دوري أبطال أفريقيا لكننا سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية".

وأكمل، "ما يهمنا هو الفوز في مباراة الغد، سنحاول حسم سير اللقاء لصالحنا، وافتتاح التسجيل في وقت مبكر".

جدير بالذكر أن محمد الشناوي يحرس عرين الأهلي منذ فترة طويلة كما كان الحارس الأساسي لمنتخب مصر خلال منافسات كأس العالم الأخيرة بروسيا.


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