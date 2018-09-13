» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

13 سبتمبر 2018 - 06:34 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع، في التاسعة من مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسه المرمي: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: محمود علاء - الونش . حازم امام - بهاء مجدي

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - اوباما

خط الهجوم: ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - كاسونجو

بينما ضمت قائمه الاحتياطي عماد السيد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمود عبد العزيز وحميد احداد وعمر السعيد ومحمود كهربا

وخرج من القائمه ايمن حفني ومحمد حسن ومحمد عنتر