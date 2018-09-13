بعد قرار السيسي.. ما مصير أسعار أدوية الأمراض المزمنة؟

13 سبتمبر 2018 - 06:38 م

قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن الهدف من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التعريفة الجمركية الجديدة، لعدد من أدوية الأمراض المزمنة، يأتي في إطار حرص الدولة على مصلحة المواطن، متوقعا أن يؤدي القرار إلى استقرار أسعارها في الأسواق.

وأضاف "عوف"، فى تصريحات صحفية، أنه "بالنسبة لأدوية الأمراض غير المزمنة فإن التعريفة الجمركية لن تؤثر كثيرا في الأسعار نتيجة لارتفاع التكلفة، موضحا أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار باقي الأدوية التي تمثل حوالي 60% من حجم استهلاك السوق".

وشمل قرار الرئيس إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تمامًا، إلى جانب استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الاثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية.

من ناحيته، قال عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات بالغرف التجارية، إن نسبة الانخفاض المتوقع في أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة لن يتعدى 5%، وهي نسبة قليلة جدا نظرا لارتفاع أسعار تلك الأدوية التي تتجاوز آلاف الجنيهات.

وأوضح أن تخفيض سعر هذه الأدوية مرهون بقرار وزاري من وزير الصحة، الذي من حقه إصدار قرار بعدم المغالاة في الأسعار، وتابع: "الأدوية المستوردة يتحكم في سعرها الوكيل أو المستورد لأنها يتم استيرادها من الخارج".