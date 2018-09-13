برلماني يطالب برجم هذا المسئول في ميدان عام

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مسئول

نائب برلمانى

محمد فؤاد

رجم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة «مباشر من إسكندرية»، صورة لقيام مسئولين بمحافظة الإسكندرية ببناء جدار خرساني يبلغ طوله عدة أمتار على كورنيش الإسكندرية، وهو الأمر الذي يمنع رؤية البحر ويشكل استفزازًا لأهل إسكندرية.

وشن النشطاء هجومًا كبيرًا على المسئولين، ممزوجًا بحملة سخرية، وأطلقوا عليه اسم «الجدار العازل»، وعبروا عن استغرابهم من بناء مثل هذا الجدار على الكورنيش بدلًا من تجميله، فيما لم تخرج أي بيانات رسمية من المحافظة توضح حقيقة الأمر.

 من جانبه شن النائب البرلماني محمد فؤاد، هجومًا حادًا على المسئول الذي أعطى الأوامر بإقامة هذا الجدار، مطالبًا برجمه في ميدان عام.

وكتب عبر صفحته على «فيسبوك»، «المسؤول الذي أمر بهذا القبح وأخفي الكورنيش وشط اسكندريه يا شط الهوي يستحق ان يرجم في ميدان عام ! احنا بنسيء للبلد دي ولا نعرف قيمتها والله». 



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