  • الخميس 13 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:55 م
بحث متقدم
خطيبة طالب الرحاب

مفاجأة يفجرها«الطب الشرعي» عن«عذرية» خطيبة قتيل الرحاب

نتنياهو

«هاآرتس»: أسقطوا نتنياهو قبل أن تتكرر «كارثة 73»

أيمن نور

أيمن نور يشكو "الباز" لـ"الأعلى للإعلام"

النائب محمد فؤاد

برلماني يطالب برجم هذا المسئول في ميدان عام

أدوية

بعد قرار السيسي.. ما مصير أسعار أدوية الأمراض المزمنة؟

أرشيفية

أسعار غير مسبوقة لفيلات الساحل الشمالي..تعرف عليها

الزوج وأولاده الضحايا

والدة ضحايا«مذبحة بنها» تفجر مفاجأة في القضية

تركي ال الشيخ

تنابز بالألفاظ بين «آل الشيخ» وعصام عبد الفتاح

حقنة ديبو بروفيرا

حقنة «ديبو بروفيرا» خطر على الحوامل

إسرائيل

تفوق إسرائيلي جديد على حساب دول عربية

رجل يُسلم رأس زوجته للشرطة

الصفحة الأخيرة

رجل هندي
رجل هندي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شاهد.. سر انفعال إعلامية على الهواء

#

يقتل زوجته ويسلم رأسها في حقيبة للشرطة

#

حبس مزارع قتل زوجته لضبطها في وضع مخل بشبرا

#

الأزهر يعلن الحرب على التحرش.. هذه خطة المواجهة

الشرطة

المصريون

رأس

اعتقلت الشرطة في ولاية كارناتاكا الهندية، رجلًا حضر بنفسه إلى قسم الشرطة وهو يحمل رأس زوجته مقطوعة داخل حقيبة.

وقال مسؤولون لبي بي سي إن رجلا يدعى ساتيش إس جي حضر إلى قسم الشرطة في منطقة تشيكماغالاور واعترف بقتل زوجته، ووُجهت له تهمة القتل العمد.

وتشير الأنباء إلى أن الزوج قتل زوجته بدافع الشك في أنها تقيم علاقة خارج نطاق الزواج، لكن مسؤولا بارزا في الشرطة قال إن الزوجة سبق وحضرت إلى الشرطة طلبا للمساعدة.

وكان الزواج، الذي امتد سبع سنوات، قد أثمر عن إنجاب طفلين.

وقال :"أدركنا أن الزوجين يواجهان بعض المشكلات الأسرية. وأسدينا لهما النصح أكثر من مرة لكننا لم نكن على علم بأنه يشك في أنها تقيم علاقة مع شخص آخر".

ويعد العنف الأسري أكثر جرائم العنف ضد المرأة انتشارا في البلاد سنويا خلال أكثر من عقد حتى الآن.

وقالت ريخا شارما من المفوضية الوطنية للمرأة :"الحالات التي يقتل فيها زوج زوجته نادرة، لكن عندما تحدث فهي غالبا بدافع الشك أو مسائل تتعلق بالملكية أو علاقة خارج نطاق الزواج".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف حسم المعركة مع التنظيم الديني الخطير؟(11/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مطالب برلمانية بوضع كاميرات مراقبة داخل المدارس
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش
» تأجيل محاكمة الضابط المتهم بتلقي رشوة
» بريطانيا: تصريحات المتهمين بقضية سكريبال "كذب"
» مدرب حوريا الغيني: هدفنا التسجيل المُبكر أمام الأهلي
» "معيط" يفاجئ موظفي "المالية" بخبر سار
» مُستقبل هاري كين في خطر بسبب «صلاح»
» تفوق إسرائيلي جديد على حساب دول عربية
» «المترو»: تذكرة الصحفيين في الاشتراكات 167 قرشًا
» هذه مهنة «ماني» بعيدًا عن الكرة
» 28 يناير طعن المتهمين بأحداث مسجد الفتح

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:19 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية