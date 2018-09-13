أيمن نور يشكو "الباز" لـ"الأعلى للإعلام"

13 سبتمبر 2018 - 07:00 م

بعث الدكتور أيمن نور، السياسى المعارض ورئيس قناة "الشرق"، رسالة إلى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام يشكو خلالها الإعلامي محمد الباز بعد حلقة أمس، متهمًا الأخير بالتحريض على العنف.

وكان محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، قد علق على البلاغ الذي تقدم به المحامي طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليان، ضد أيمن نور ومعتز مطر، لاتهامهما بالتحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة، قائلًا: "لو كنا منصفين، فهؤلاء الأشخاص يستحقون القتل".

وأضاف "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور": "لو في حد مصري يطول معتز مطر أو أيمن نور أو محمد ناصر يقتلهم، ولو هتقول لي إنت بتحرض على القتل، أه بحرض على القتل، وإذا أتيح لأحد أن يقتلهم فليفعل".

وواصل: "إننا وصلنا لمرحلة من الصدام مع هؤلاء الأشخاص بأنهم يريدون فناء الدولة، ووضعوا نفسهم في خانة العداء الكامل للدولة".

وشكا أيمن نور من الباز لمكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام جاء فيها: "أتقدم لسيادتكم ببلاغ ضد الإعلامي محمد الباز لما بدر منه في حلقة أمس 12 / 9 علي قناة المحور من تحريض على قتلي وهو ما يتصادم مع كافة القوانين والأعراف المهنية".