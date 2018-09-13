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«بوجبا» ينحدث عن علاقته بـ«مورينيو»

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بوجبا ومورينيو
بوجبا ومورينيو

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"مورينيو": "بوجبا" وحش مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

المصريون

بوجبا

علق بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب الفرنسي، على الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة، كما تحدث عن علاقته مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

ونشر موقع «سبوتنيك» تصريحات الفرنسي التي جاءت في مقابلة مع قناة «TFI » الفرنسية، حيث قال بوجبا: «مرتبط بتعاقد مع مانشستر يونايتد، هناك بعض الأمور حدثت بيني وبين المدير الفني، ولكن أهدافنا مشتركة، ونسعى لتحقيق مزيد من الانتصارات».

وتابع بسخرية: «تراني لا أرتدي قميص برشلونة، وهذا لأنني في المان يونايتد، وكل ما يقال فقط شائعات».

وحول خلافاته مع مدرب النادي مورينيو قال بوجبا: «دائما كانت هناك أمور صغيرة مع المدرب، فعلاقتنا تستمر على الوضع نفسه، مدرب مع لاعب».

يذكر بأن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، كان قد صرح في وقت سابق على أنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الرحيل عن النادي الإنجليزي.

قائلا: «مستقبلي في الوقت الحالي في مانشستر يونايتد، ومازال لدي عقد معهم، وأنا ألعب هنا في هذه اللحظة، ولكن من يعرف ما سيحدث في المستقبل القريب».


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