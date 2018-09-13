تجديد حبس مؤسس تيار استقلال المعلمين 15 يوما

13 سبتمبر 2018 - 07:28 م

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية تجديد حبس الدكتور محمد زهران، مؤسس تيار استقلال المعلمين ومدير إدارة الموهوبين بإدارة المطرية وعضو نقابة المعلمين سابقًا، 15 يوما علي ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بالتحريض على التظاهر أمام مكتب النائب العام، اعتراضا على قرارات وزير التربية والتعليم، وحددت 23 سبتمبر الجارى لاستكمال التحقيقات معه أمام نيابة الأزبكية.

وقالت زوجة زهران في بيان لها: "الدكتور محمد زهران محبوس في قسم شرطة الأزبكية ،حصل الدكتور محمد زهران على 15 يوم استمرار على ذمة قضية هشتاج المعلمين زعلنين منك يا ريس".

وأضافت: "تأجيل نظر قضية التظاهر لحين الانتهاء من قضية الهشتاج، وهو محتجز فى قسم شرطة الأزيكية والزيارة يوميا من الساعة 8 مساء".

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة التظاهر اعتراضا على قرارات وزير التربية والتعليم وإثارة العنف والشغب.