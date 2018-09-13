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بلاغات جديدة ضد مستريح المنيا بتهمة النصب على المواطنين

قضايا وحوادث

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جمال زكى

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النصب

محافظة المنيا

بلاغات

النيابة لعامة

مستريح المنيا

تقدم عدد من ضحايا مهندس معمارى والمعروف إعلاميًا بمستريح المنيا بعدة بلاغات إلى نيابة قسم المنيا بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوفير وحدات سكنية لهم منذ 2014 وحتى تاريخ القبض عليه.

وقال عمار يحيى، محامى الضحايا، إن النيابة العامة تحت إشراف المستشار أحمد الفولى، وبرئاسة المستشار أحمد العجوز، رئيس نيابة مركز المنيا، قد تلقت اليوم، الخميس، عدة بلاغات من المواطنين بلغت 6 بلاغات إحداها من زوجة المرحوم مجدى أحمد على بتهمة الحصول على مبالغ مالية وصلت إلى مليون جنيه بحجة بيع 3 وحدات سكنية فى أحد الأبراج السكنية بمنطقة سوادة شرق النيل  بعد أن وقع على إيصالات باستلامه المبلغ الموضح فى البلاغ المقدم.

وأوضح محامى الضحايا، أن المهندس ضياء محمد عفيفى المعروف بمستريح المنيا قد تقاضى مبالغ مالية كبيرة من أكثر من 25 مواطنًا خلال 4 سنوات بلغت قيمة المتحصلات منهم حوالى 30 مليون جنيه.   

وكان  قد أمر المستشار أحمد العجوز، رئيس  نيابة مركز المنيا، بحبس مهندس معماري 4 أيام وتوجيه تهمة النصب والاحتيال على المواطنين له.

 كان اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث يفيد بتحرير 13 مواطنا لبلاغات ضد "ضياء. م. ع" 33 سنة- مهندس مدني، يتهمونه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق "بيع وحدات سكنية (مرتين) لهم، ومشاركة بعض المبلغين على بناء أراضي ملكهم، وحصوله منهم على مقابل مادي نظير استخراج رخص الهدم والبناء منذ عام 2013، وحتى الآن لم يرد لهم المبالغ المالية أو الأراضي، حيث ماطل في السداد ونصب عليهم.

وأكدت تحريات المقدم أشرف مطريد رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنيا صحة البلاغات المقدمة من المجني عليهم، وان المتهم نصب عليهم وعلى آخرين واستولى على أموالهم وباع الوحدات السكنية مرتين للمواطنين.

وأفادت التحريات بأن المبلغ ضده سبق اتهامه في قضايا "إيصالات أمانة وشيكات دون رصيد ونصب"، كما باع الوحدات السكنية على الهواء بقدرته الفائقة، بعد أن نصب شباكه حول ضحاياه، وأوهمهم بإنشاء أكبر تجمع سكني بالمنيا مشروع "آي سيتي كومباني" الكائن أمام حديقة 25 يناير.

وفور تحرير المحاضر، بدأ ضحايا جدد في التوافد إلى أقسام الشرطة- بعدما انتشر خبر القبض على المتهم- لتحرير عدد من البلاغات ضده في قسم ومركز المنيا وهيئة الرقابة الإدارية. 

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