«العربية للتنمية الإدارية» تعقد ملتقاها العربي الأول للعلاقات العامة

13 سبتمبر 2018 - 08:22 م

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة في القاهرة خلال الفترة من 17 -19 ديسمبر المقبل لعام 2018.

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، أن الموضوع الرئيس لهذا الملتقى هو «دور العلاقات العامة في تعزيز التنمية المستدامة لدى الحكومات والمجتمع.. توعية.. مساندة.. مشاركة»، وأشار إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي لمواكبة المستجدات على الساحة الدولية وتماشيًا مع استراتيجيات الدول العربية الزمنية المختلفة التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة.

ويُناقش الملتقى، دور وأهمية التواصل في الوصول لأقصى درجات الوعي بأهداف ومتطلبات الاستدامة، واستراتيجيات التواصل الفعالة والمنصات المناسبة للعرض وتدشين حملات الاتصال واسعة الانتشار.

ويهدف الملتقى، إلى تسليط الضوء على الدور الجديد للعلاقات العامة في تفاعل الجمهور المستهدف لتحقيق أهداف التنمية، ومساندة الحكومات بتقديم التصورات والمقترحات لتطوير منظومة التواصل والعلاقات العامة، وإبراز دور الإعلام والاتصال في نشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة ودعم برامجها وأهدافها.

ويتحدث في الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام والعلاقات العامة من عدة دول عربية وأجنبية.