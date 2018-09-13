  • الخميس 13 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:55 م
بحث متقدم
سيارات النقل

سائقو النقل بعد منعهم من استخدام الدائري: «قرار كارثي»

الداخلية

الأمن يقتحم لقاء تنظيمي للإخوان بالإسكندرية

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وطلائع الجيش

«جدار عازل» لكورنيش الإسكندرية.. من المسئول؟

النقاب

بعد حظر الملابس المقطعة.. نائب يطالب بمنع النقاب بالجامعات

دار القضاء العالي

هل يوافق البرلمان على استمرار حصانة القاضي بعد التقاعد؟

الشيخ ميزو

"ميزو" يكشف حقيقة زواجه من فاطمة ناعوت

القطن المصرى

أسعار القطن تُغضب المزارعين: «ظُلم بيّن»

القصة الكاملة لمعركة الرهبان بدير وادي الريان

حقيقة العثور على جثة راهب بجوار دير وادي الريان

خطيبة طالب الرحاب

مفاجأة يفجرها«الطب الشرعي» عن«عذرية» خطيبة قتيل الرحاب

في القاهرة..

«العربية للتنمية الإدارية» تعقد ملتقاها العربي الأول للعلاقات العامة

آخر الأخبار

ناصر الهتلان القحطاني
ناصر الهتلان القحطاني

المصريون

أخبار متعلقة
#

"التعليم العالى" تبدأ تلقى تظلمات طلاب الثانوية بمديريات التعليم

#

16يوليو.. «نوعية المنيا» تطلق مؤتمرها الدولي الأول

#

طلاب الثانوية العامة للمكفوفين في القليوبية: "الامتحان سهل"

#

حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية

القاهرة

منظمة

العلاقات العامة

التنمية الادارية

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة في القاهرة خلال الفترة من 17 -19 ديسمبر المقبل لعام 2018.

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، أن الموضوع الرئيس لهذا الملتقى هو «دور العلاقات العامة في تعزيز التنمية المستدامة لدى الحكومات والمجتمع.. توعية.. مساندة.. مشاركة»، وأشار إلى أن اختيار هذا الموضوع يأتي لمواكبة المستجدات على الساحة الدولية وتماشيًا مع استراتيجيات الدول العربية الزمنية المختلفة التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة.

ويُناقش الملتقى، دور وأهمية التواصل في الوصول لأقصى درجات الوعي بأهداف ومتطلبات الاستدامة، واستراتيجيات التواصل الفعالة والمنصات المناسبة للعرض وتدشين حملات الاتصال واسعة الانتشار.

ويهدف الملتقى، إلى تسليط الضوء على الدور الجديد للعلاقات العامة في تفاعل الجمهور المستهدف لتحقيق أهداف التنمية، ومساندة الحكومات بتقديم التصورات والمقترحات لتطوير منظومة التواصل والعلاقات العامة، وإبراز دور الإعلام والاتصال في نشر الوعي بأهمية التنمية المستدامة ودعم برامجها وأهدافها.

ويتحدث في الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام والعلاقات العامة من عدة دول عربية وأجنبية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف حسم المعركة مع التنظيم الديني الخطير؟(11/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أمر قد يقلب الموازين لـ«صلاح» في سباق الأفضل بالعالم
» فريدة عثمان تتوج بذهبية البطولة الأفريقية
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش
» تأجيل محاكمة الضابط المتهم بتلقي رشوة
» بريطانيا: تصريحات المتهمين بقضية سكريبال "كذب"
» مدرب حوريا الغيني: هدفنا التسجيل المُبكر أمام الأهلي
» "معيط" يفاجئ موظفي "المالية" بخبر سار
» مُستقبل هاري كين في خطر بسبب «صلاح»
» حقنة «ديبو بروفيرا» خطر على الحوامل
» تفوق إسرائيلي جديد على حساب دول عربية
» «المترو»: تذكرة الصحفيين في الاشتراكات 167 قرشًا

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:19 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية