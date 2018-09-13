حرب شوارع في مباراة بالقسم الثاني

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بلدية المحلة والحمام
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المصريون

بلدية المحلة

الحمام

واقعة غريبة شهدتها أحدى مباريات القسم الثاني لمجموعة بحري وقبلي، والتي جمعت بين فريقي بلدية المحلة ونظيره الحمام، بعد قيام محمد التابعي حكم المباراة بطرد أحد مدربي الطاقم الفني للفريق الثاني، بعدما وبخه بعبارة: «عليا الطلاب ما بتعرف تحكم»، اعتراضًا على احتسابه لركله جزاء للفريق المستضيف بالمدينة العمالية.

وكانت الواقعة قد تزايدت وتيرتها تزامنًا مع بدايه انطلاق الدقيقه 20 من زمن الشوط الثاني، وهو ما أدي إلى قيام الطاقم الفني لفريق الحمام إلى الاعتراض، والنزول إلى أرض المباراة، سعيًا فى الإعراب عن رفضهم لقرارات حكم المباراة، الأمر الذي دفع الحكم إلى إيقاف المباراة بين الفريقين، والاستعانه برجال الشرطة سعيًا فى السيطرة على الموقف.

كما أعطى حكم المباراة توجيهاته إلى مسئولي لجنة المسابقات لإتحاد الكرة، بالإبقاء على عادل عبد الرحمن المدير الفني لنادي الحمام واستكمال المباراة وسط أجواء هادئة، حتى انتهت فعاليات المبارة بالتعادل الإيجابي بنتيجة (2-2 ).

فى المقابل سعى المحاسب «مصطفي السامولي» رئيس نادي بلدية المحلة إلى تهدئة الأجواء من جانبه طاقم الفريق الفني للفريق الضيف سعيًا فى الحفاظ على أجواء المباراة، إلا إن إصرار الحكم جعلها تتجه إلى طرد فريق الطاقم الفني، الذى اقتحم أرض ملعب المباراة، ووجه له عبارات من القذف والسباب.

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