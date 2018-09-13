الإسماعيلي يحقق فوزًا مثيرًا أمام إنبي

13 سبتمبر 2018 - 08:30 م

حقق فريق الاسماعيلى فوزًا كبيرًا على إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب الاسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى.

أحرز أهداف الاسماعيلى كل من كريستوفر ميندوجا هدفين، وريتشارد بافور فى الدقائق 12 و46 و60 على الترتيب، بينما أحرز هدفي إنبي كل من محمد أشرف روقه ومحمود قاعود فى الدقيقة 24 و50 على الترتيب.



بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الاسماعيلى إلى النقطة التاسعة محتلاً المركز الثامن، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة السادسة محتلا المركز الرابع عشر.