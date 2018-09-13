"ميزو" يكشف حقيقة زواجه من فاطمة ناعوت

13 سبتمبر 2018 - 08:51 م

نفى الشيخ محمد عبد الله نصر، الشهير بـ"الشيخ ميزو"، الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول زواجه من الكاتبة فاطمة ناعوت.

وكتب عبد الله نصر، فى تدوينة له على موقع "فيس بوك"، "لا صحة للشائعات التي تروجها وسائل الإعلام عن زواجي من هيباتيا الشرق الأديبة والكاتبة الأستاذة فاطمة ناعوت فهي الأخت والصديقة المحترمة".

وأضاف: "يا عديمي الشرف موتوا بغيظكم ويا ليت نساء مصر كفاطمة ناعوت ولما أتجوز هعمل فرحي في ميدان التحرير وهعزم مصر كلها والدنيا كلها هتعرف".

واختتم: "آخر شائعات جماعة الإخوان الإرهابية والتيار المتأسلم الخارج عن دين الله، نصر وناعوت إيد واحدة ضد أعداء الدين والمتأسلمين الإرهابيين".

فيما نشرت الكاتبة فاطمة ناعوت صورة تجمعها مع الشيخ محمد عبد الله نصر وكتبت: "فاطمة ناعوت والشيخ محمد عبد الله نصر يحتفلان برأس السنة المصرية 6260 مع حراس الهوية المصرية".