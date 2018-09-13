  • الخميس 13 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:55 م
بحث متقدم
سيارات النقل

سائقو النقل بعد منعهم من استخدام الدائري: «قرار كارثي»

الداخلية

الأمن يقتحم لقاء تنظيمي للإخوان بالإسكندرية

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك وطلائع الجيش

«جدار عازل» لكورنيش الإسكندرية.. من المسئول؟

النقاب

بعد حظر الملابس المقطعة.. نائب يطالب بمنع النقاب بالجامعات

دار القضاء العالي

هل يوافق البرلمان على استمرار حصانة القاضي بعد التقاعد؟

الشيخ ميزو

"ميزو" يكشف حقيقة زواجه من فاطمة ناعوت

القطن المصرى

أسعار القطن تُغضب المزارعين: «ظُلم بيّن»

القصة الكاملة لمعركة الرهبان بدير وادي الريان

حقيقة العثور على جثة راهب بجوار دير وادي الريان

خطيبة طالب الرحاب

مفاجأة يفجرها«الطب الشرعي» عن«عذرية» خطيبة قتيل الرحاب

"ميزو" يكشف حقيقة زواجه من فاطمة ناعوت

آخر الأخبار

الشيخ ميزو
الشيخ ميزو

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

حقيقة العروض الإسبانية والإيطالية لناصر ماهر

#

جريمة بشعة.. تزوج عليها فقطعت عضوه الذكري

#

محمود بدر لـ معز مسعود: الست مش حلاوة

#

بالصور.. مريض ينتحر بإلقاء نفسه من مستشفى بالطابق السابع

ميزو

فاطمة ناعوت

محمد عبدالله نصر

نفى الشيخ محمد عبد الله نصر، الشهير بـ"الشيخ ميزو"، الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول زواجه من الكاتبة فاطمة ناعوت.

وكتب عبد الله نصر، فى تدوينة له على موقع "فيس بوك"، "لا صحة للشائعات التي تروجها وسائل الإعلام عن زواجي من هيباتيا الشرق الأديبة والكاتبة الأستاذة فاطمة ناعوت فهي الأخت والصديقة المحترمة".

وأضاف: "يا عديمي الشرف موتوا بغيظكم ويا ليت نساء مصر كفاطمة ناعوت ولما أتجوز هعمل فرحي في ميدان التحرير وهعزم مصر كلها والدنيا كلها هتعرف".

واختتم: "آخر شائعات جماعة الإخوان الإرهابية والتيار المتأسلم الخارج عن دين الله، نصر وناعوت إيد واحدة ضد أعداء الدين والمتأسلمين الإرهابيين".

فيما نشرت الكاتبة فاطمة ناعوت صورة تجمعها مع الشيخ محمد عبد الله نصر وكتبت: "فاطمة ناعوت والشيخ محمد عبد الله نصر يحتفلان برأس السنة المصرية 6260 مع  حراس الهوية المصرية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف حسم المعركة مع التنظيم الديني الخطير؟(11/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» أمر قد يقلب الموازين لـ«صلاح» في سباق الأفضل بالعالم
» فريدة عثمان تتوج بذهبية البطولة الأفريقية
» «جروس» يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش
» تأجيل محاكمة الضابط المتهم بتلقي رشوة
» بريطانيا: تصريحات المتهمين بقضية سكريبال "كذب"
» مدرب حوريا الغيني: هدفنا التسجيل المُبكر أمام الأهلي
» "معيط" يفاجئ موظفي "المالية" بخبر سار
» مُستقبل هاري كين في خطر بسبب «صلاح»
» حقنة «ديبو بروفيرا» خطر على الحوامل
» تفوق إسرائيلي جديد على حساب دول عربية
» «المترو»: تذكرة الصحفيين في الاشتراكات 167 قرشًا

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:19 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:27

  • مغرب

    18:08

  • عشاء

    19:38

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية