» أمر قد يقلب الموازين لـ«صلاح» في سباق الأفضل بالعالم

13 سبتمبر 2018 - 09:28 م

تحدث دافيد مادوك، الصحفي بجريدة «ميرور» الانجليزية، عن فرص النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وقال «مادوك» في تصريحات صحفية، (صلاح) يمتلك فرصة جيدة، لكني اعتقد أنه من الناحية التاريخية فإن الجائزة عادة من تذهب إلى لاعب حقق دوري أبطال أوروبا، لذا اعتقد مودريتش الذي فاز بدوري الأبطال هو الأقرب».

واستطاع رونالدو أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، وهو نفس الأمر بالنسبة لمودريتش الذي يتفوق كونه وصل إلى نهائي كأس العالم الذي أقيم بروسيا.

وتابع: «مودريتش فاز بجائزة أفضل لاعب من الاتحاد الأوروبي، وفي بعض الأحيان هذا يمنحنا توقعات أولية عن الفائزة بجائزة أفضل لاعب في العالم».

لكن استدرك في إطار حديثه عن الفرص التي تدعم صلاح: «لكن يمكن أن نقول بأن حقيقة أن التصويت على جوائز الفيفا عالمي يعني أن هناك دول وثقافات عديدة تشارك في عملية الاختيار واعتقد أن هذا الأمر يصب في مصلحة صلاح».

وأضاف: «على المستوى الشخصي أنا أتمنى أن يفوز صلاح، لأن هذا سيكون بمناسبة اعتراف من الفيفا بقيمة الجهد الكبير الذي قام به صلاح من أجل الوصول لأعلى مستوى ممكن في اللعبة، والصراع ضد كل التحديات سببًا كافيًا لتم اختياره كأفضل لاعب».