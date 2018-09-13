سائقو النقل بعد منعهم من استخدام الدائري: «قرار كارثي»

13 سبتمبر 2018 - 09:50 م

بدأت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عصام شادي، بتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن منع سير سيارات النقل على الطريق الدائري في الفترة من السادسة صباحًا، وحتى الثانية عشر مساءً، والسماح لها بالسير في باقي الأوقات، بالتزامن مع افتتاح الدائري الإقليمي.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بحظر سير سيارات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها على 5 أطنان أو أكثر بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، من الساعة السادسة صباحًا، وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً، اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر الجاري.

وقال مجلس الوزراء، إن من يخالف القرار ستتم معاقبته بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.

وأغضب القرار، سائقي السيارات النقل الذين قالوا إنه سيصيبهم بأضرار مادية كبيرة.

ووصف محمد الباشا، أحد سائقي النقل الثقيل ورئيس "صحوة سائقين النقل, القرار بأنه "قرار كارثي لسائقي النقل الثقيل لونه يحملهم الكثير من العناء".

وقال الباشا لـ"المصريون" شارحًا أسباب الغضب من القرار: "السيارة تحمل لوحات القاهرة، ولدى عودتي من العمل إلى البيت سأتفاجئ بحظر السير"، متسائلاً: ماذا "أفعل هل أقوم برمي السيارة في الجبل أم ماذا أفعل؟ هل أقوم بالنوم داخل السيارة 18 ساعة".

وأشار إلى أن "وزير النقل أعلن أن القرار يأتي في صالح السائق، وسيوفر له الوقت والوقود، وهذا كلام خاطئ لأنه عندما يتم منعي من السير عبر الدائري سأقوم بسلك طرق عديدة حتى أصل للمكان الذي أريده، وهذه ما يفرض على وقودًا زيادة، بمعدل 250 لترًا بجانب إهدار الوقت".

وأوضح أن "هناك حلولاً كثيرة بدل حظر السير، ومنها منع السير من 7ونصف الصبح حتى 11 ظهرًا، على أن يستأنف سير النقل في لي الرابعة عصًرا".

وتابع الباشا معبرًا عن غصبه: "قبل ما نفتش على النقل ونقول إنه هو المسبب للحوادث والازدحام يجب أن تلتفت الحكومة إلى مالكي السيارات الملاكي، الذين يتعاطون المخدرات، ويستخدمون الهاتف ويتصفحون "فيس بوك" أثناء القيادة، ومعرفة السبب وراء الحوادث: هل هي من النقل أم لأسباب أخرى".

وأوضح أن "النقل الثقيل أصبح اقتصاد دولة فهو الذي يشغل الموانئ والمصانع، فهل يعقل أن يستمر سير النقل لمدة 8 ساعات فقط وباقي ساعات اليوم نقضيها نومًا بجانب السيارة".

وذكر أن "القرار سيتحمل المستهلك تبعاته، فالحمولة التي كانت تقدر بـ 2000 جنية مثلاً، ستصل إلى 5000 جنيه".

في المقابل، أشاد النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان بالقرار, ووصفه بأنه "من الإجراءات الجريئة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "هذا الإجراء يحافظ على الأرواح والطرق، ويقلل من كوارث الحوادث والازدحام، ويعطي فرصة للمركبات الأخرى بالسير دون تهديد أرواح مستخدميها".

وأشار إلى أن "هذا الإجراء يعطي فرصة للطرق الإقليمية، والتي ستكون بديلة لتلك الطرق الممنوع من السير عليها"، لافتًا إلى أنه "لابد من تطبيق القانون وتطبيق الغرامة على المخالفين، مع الحزم في التعامل؛ بمنع سير تلك المركبات التي تحمل حملًا زائدًا عن المقرر لها".

من جانبه، قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري, إن "قرار حظر سير النقل الثقيل وإن تأخر كثيرًا, لكنه قرار جيد", موضحًا أن "قرار حظر السير على مركبات التي تحمل زيادة على 4 أطنان وليس 5 أطنان كما يُقال على أن يكون المنع من 6 صباحًا لـ 12 ليلًا".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "منع سير النقل الثقيل يرجع لعدة أسباب، منها هبوط الطرق نتيجة الحمولة الزائدة ومنع التكدس المروري والحوادث المتكررة".

وتابع: "منع السير سيقلل التزاحم بنسبة 35% ويعطي الأمن والأمان لسائقي المركبات الأخرى, وللحفاظ على أرواح الطلاب خاصة أننا مقبلون على عام دراسي".

وطالب الشاهد، بتعيين خدمات ثابتة على مطلع "الدائري" لمنع صعود سيارات النقل، مناشدًا وزارة النقل عمل لافتات إرشادية على الطرق لتوعية السائقين ومنعهم من السير عليه.

وأشار إلى أنه "لابد من تطبيق القانون على المخالفين ومحاسبتهم، وفي حال دفع السائق الحد الأدنى للغرامة تنقضي الدعوى الجنائية وتعود التراخيص".