» أول تصريح لـ"إليسا" بعد كشف إصابتها بالسرطان

في أول تصريح تدلي به في "مناسبة رسمية"، بعيد الكشف عن إصابتها بسرطان الثدي، قالت الفنانة اللبنانية إليسا "حبكم غمرني ولم أكن أتوقع كل هذا الحب".
وتابعت الفنانة التي أثارت ضجة كبيرة قبل أسابيع، خلال تسلمها درعاً تكريمية من قبل وزير الإعلام اللبناني، عصر الخميس، " الدرب في رحلة العلاج كان صعباً جداً، ولا أخفي عليكم أنني مررت بحالات خوف كانت تنتابني وأنا مريضة، لكنني بقيت متماسكة فأنا إنسانة مؤمنة، وكنت أناجي ربي وآمل أنه سيشفيني، وقد حقق لي كل ما طلبته وها أنا شفيت تماماً من المرض"، حسبما أفادت "العربية".
إلى ذلك، أضافت: "من خلال أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" وجهت رسالة إنسانية إلى كل امرأة في لبنان والعالم أن تلجأ للفحص المبكر للثدي".
وتابعت في ذات السياق قائلة: "الناس يظنون أن الفنانة لا تمرض لكن في الحقيقة كلنا معرضون للمرض في أي لحظة، لذلك على كل امرأة ألا تهمل صحتها وأن تقوم بالفحوصات المطلوبة، ليس لأجلها فقط بل لأجل "كل اللي بيحبوها".
من جهته، قدم وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي درعاً تكريمية للفنانة التي وصفها بالمناضلة، نظراً لتحديها ما واجهته منذ إصابتها بسرطان الثدي، وكيفية تغلبها عليه، مشيداً بمقاومتها الجريئة، وشجاعتها. كما ذكر ممازحاً "أنه حين كان على خصام مع شريكته قبل أن تصبح زوجته أهدته إليسا أغنية "يا مرايتي"فما لبث أن تصالح معها"، مثنياً على الفن الذي تقدمه صاحبة "بدي دوب".