» أول تصريح لـ"إليسا" بعد كشف إصابتها بالسرطان

من جهته، قدم وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي درعاً تكريمية للفنانة التي وصفها بالمناضلة، نظراً لتحديها ما واجهته منذ إصابتها بسرطان الثدي، وكيفية تغلبها عليه، مشيداً بمقاومتها الجريئة، وشجاعتها.



كما ذكر ممازحاً "أنه حين كان على خصام مع شريكته قبل أن تصبح زوجته أهدته إليسا أغنية "يا مرايتي"فما لبث أن تصالح معها"، مثنياً على الفن الذي تقدمه صاحبة "بدي دوب".