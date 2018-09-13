» بالفيديو.. هاتريك «علاء» يقود الزمالك للفوز على الجيش

13 سبتمبر 2018 - 10:52 م

قاد محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فريقه للفوز على طلائع الجيش، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

بهذا الفوز يتصدر الزمالك ترتيب الدورى محتلا المركز الأول برصيد 13 نقطة بينما يحتل الطلائع المركز الـ15 برصيد 5 نقاط.

فى الدقيقة الأولى، طالب لاعبو الزمالك باحتساب ركلة جزاء لصالح الكونغولى كابونجو كاسونجو إلا إن محمد الحنفى كان قريبا من اللعبة ليطالب باستمرار اللعب وارتدت الكرة بهجمة على الزمالك إلا إن الحكم احتسب تسلل على تالا نداى مهاجم الطلائع.

فى الدقيقة 4، مرر فرجانى ساسى كرة رائعة إلى أوباما الذى مر داخل منطقة الجزاء ليسدد وأبعدها محمد بسام حارس الطلائع فى اللحظة الأخيرة لتتحول إلى ركلة ركنية لصالح الزمالك، وفى الدقيقة 10 جاءت أولى فرص طلائع الجيش بكرة عرضية خطيرة من الجهة اليمنى، استقبلها كريم طارق بتسديدة مباشرة لكن تصدي جيد من محمود جنش لتمر الكرة إلى ركنية.

فى الدقيقة 17، أرسل أحمد سمير من ركلة حرة عرضية مقوسة لكن خرج جنش وأبعد الكرة إلى رمية تماس، وحصل بهاء مجدى على أول إنذار أصفر فى المباراة فى الدقيقة 24 بعد التدخل مع بوشا ظهير الطلائع.

فى الدقيقة 25، كاد الكونغولى كابونجو كاسونجو أن يتسبب فى هدفا بمرمى الزمالك بعد عرضية أحمد سمير ظهير الطلائع ليستقبلها الكونغولى برأسية تجاه مرمى وكادت أن تغالط جنش ومرت بجوار قائم الزمالك إلى ركلة ركنية لصالح الطلائع.

فى الدقيقة 32، خطف محمود علاء مدافع الزمالك التقدم لفريقه بضربة رأسية من عرضية، وبعد الهدف الأول للفريق الأبيض بدقيقة أهدر الكونغولى كاسونجو فرصة تسجيل الهدف الثانى للأبيض ثم كاد السنغالى تالا نداى أن يسجل هدف التعادل للطلائع فى الدقيقة 35 بعد استقباله عرضية محمد رزق ليكون وجها لوجه مع جنش إلا إن التسديدة افتقدت الدقة من السنغالى لتخرج الكرة أعلى مرمى الزمالك.

فى الدقيقة 41، مرر يوسف أوباما كرة رائعة إلى فرجانى ساسى داخل منطقة الجزاء لكن تألق محمد بسام وتصدى لتسديدة اللاعب التونسى بنجاح وواصل الفريقان الهجمات حيث يطمح الزمالك فى تعزيز تقدمه بينما يسعى الطلائع لإدراك التعادل ولكن دون جدوى لينتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض 1 / 0.

مع بداية الشوط الثانى ،بدأ الشوط الثانى استحواذ من قبل لاعبى الزمالك ووصلو لمنطقة جزاء طلائع الجيش لكن دون خطورة على المرمى.

وفى الدقيقة 48 قام محمد حلمى بالدفع بالأوغندي حسن ماوندا على حساب فرانك ستيفن.

ويتوقف المباراة دقيقتين لعلاج كاسونجو لاعب الزمالك .

وفى الدقيقة 53 تغيير ثانى للطلائع بالدفع بإسلام جمال سليمان لاعب الطلائع بدلاً من أحمد جعفر.

يستحوذ لاعبى الطلائع على وسط الملعب ويضغط على الزمالك فى وسط ملعبه لكن دون خطورة على مرمى محمود جنش ، وتعود السيطرة للزملكاوية لينجح محمود علاء فى الدقيقة 56 من إحراز الهدف الثانى له من ضربة ركنية برأسه يركنها بمهارة على يسار محمد بسام .

بعد الهدف يستمر الضغط الزملكاوي ويسدد محمد إبراهيم كرة قوية تخرج لركنية.

وفى الدقيقة 61 يتألق جنش و يمنع هدف مؤكد من إنفراد للاعب الطلائع نداى.

يلجأ لاعبى الفريقين للخشونة ويتوقف اللقاء أكثر من مرة بسبب الأخطاء و التدخل العنيف بين لاعبى الزمالك و الطلائع.

ويشهر الحكم محمد الحنفى إنذار فى الدقيقة 66 لأحمد فتوح للتدخل العنيف مع لاعب الطلائع.

وفى الدقيقة 70 يدفع جروس بمحمود عبد العزيز على حساب محمد إبراهيم من أجل تأمين وسط الملعب و الحفاظ على نتيجة التقدم بهدفين ، وينجخ جروس فى النجاح فى الإستحواذ على الكرة لفترة طويلة ويؤمن خطوطه.

وفى الدقيقة 74 يدفع جروس بمحمد عبد الغنى على حساب حازم إمام الذى اشتكي بسبب الإصابة.

يستحوذ لاعبى الطلائع على الكرة بفضل تحركات المتألق إسلام جمال الذى يمثل عنصر الخطورة على الدفاع الزملكاوي بحكم مهاراته العالية لكنه يفشل فى الوصول لمرمى جنش .

وفى الدقيقة 81 ينجح المتألق محمود علاء فى إحراز الهدف الثالث له و لفريقه ليكون أول هاتريك فى الدورى الموسم الحالى ، بعد مراوغته لدفاع الطلائع و يسدد كرة على يسار محمد بسام.

يهدأ اللقاء بعد إحراز الزمالك للهدف الثالث بعد استسلام لاعبى الطلائع واعتماد لاعبى الزمالك على الهجمات المرتدة وهو ما أربك حسابات محمد حلمى.

و يحتسب محمد الحنفى 3 دقائق وقت بدل من ضائع لكن دون أى تغيير فى أحداث المباراة ، لينتهى اللقاء بفوز كبير للزمالك بثلاثية.