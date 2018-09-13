» واشنطن ستعرض على الفلسطينيين 5 مليارات مقابل هذا الأمر

13 سبتمبر 2018 - 11:11 م

ذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعرض على القيادة الفلسطينية 5 مليارات دولار، مقابل العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، للتوصل إلى حلّ للصراع بينهما.



وأفادت الصحيفة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية (خاصة) مساء الخميس، أنها حصلت على المعلومات المتعلقة بهذا العرض من دبلوماسيين أميركيين لم تكشف عن هوياتهم.



ووفق الدبلوماسيين، تمكن مسؤولون بالخارجية الأميركية ممن يتولّون الملف الفلسطيني، من إقناع الرئيس دونالد ترامب، بتقديم ما تصفه الصحيفة بـ"مخرج" للقيادة الفلسطينية من الورطة التي وقعت فيها حاليًا.



ولفتت إلى أن إقناع ترامب جرى عن طريق مستشاره وصهره جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات.



وذكرت المصادر نفسها، أن ترامب وافق على الفكرة وطريقة التمويل أيضًا، وهي 5 مليارات دولار من الولايات المتحدة، ومثلها من الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.



وذكرت "جلوبس" أن المبلغ لم يحدد بشكل عشوائي، بل يقوم على خطط للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتطويره، بما يشمل قطاع غزة، وهي خطط نوقشت بالمنتديات الدولية المختلفة، وكان لإسرائيل يد في وضعها أيضًا.



والشهر الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية وقف الدعم المالي بشكل كلي للسلطة الفلسطينية، كما أوقفت الدعم المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ما أدخل الأخيرة في أزمة مالية هي الأشد في تاريخها.



وشبّهت الصحيفة العبرية، سياسة ترامب بنموذج العصا والجزرة، مشيرةً أنه بعد توجيه واشنطن ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني المتضعضع (العصا)، من خلال قطع المساعدات بشكل تام، تقدم الآن، عبر عرض المليارات الخمسة (الجزرة) للقيادة الفلسطينية، المشروطة بالعودة للمفاوضات مع إسرائيل.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله، إن الخيارات أمام الفلسطينيين تشمل مواصلة الرفض والدخول في أزمة اقتصادية صعبة، أو التنازل والذهاب للمفاوضات مقابل الحصول على استقلال سياسي واقتصادي.



وأضاف المسؤول الأميركي الذي لم تكشف الصحيفة العبرية هويته، أن "ترامب مستعد لدفع مبالغ أكبر مقابل التوصل لحل للصراع، لأنه مقتنع بأن المسار الاقتصادي وأسلوب الأعمال هو الذي سيوصل إلى حل الصراع".



ووفق الصحيفة نفسها، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، تلقت القيادة الإسرائيلية معلومات عن العرض الأميركي للقيادة الفلسطينية.



لكن المسؤولين الإسرائيليين شككوا في إمكانية نجاح العرض الأميركي في فترة حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



ورأى المسؤولون أن عباس "صعد على شجرة عالية جدًا بشروطه، وسيعمل على إحباط كل محاولة من هذا القبيل"، وفق المصدر نفسه.



وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، نفى المبعوث الأميريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الخبر الذي أوردته صحيفة "جلوبس".



وكتب جرينبلات يقول: "حقيقة: هذا ليس صحيحًا. عندما يتم الإعلان عن خطة السلام، إن كانت السلطة الفلسطينية جادة بشأن السلام، وتسعى لتحسين حياة الفلسطينيين، فعلى السلطة أن تدرس الخطة وتتفاعل معها".



وأضاف: "هذه خطة سخيفة لدفع خمسة مليارات دولار لطرف من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، فكيف سيساهم ذلك في التوصل للسلام؟".



وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، في أبريل/ نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.



وتطالب القيادة الفلسطينية بالتزام إسرائيل بوقف الاستيطان بشكل فوري، وبتعهدها بقبول حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية وإيجاد حلول للقضايا الجوهرية خاصة القدس واللاجئين.

