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حقيقة خلافات أوزيل في أرسنال الإنجليزي

الرياضة

أوزيل
أوزيل

المصريون ووكالات

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نفى الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، وجود خلافات مع لاعب كرة القدم الألماني مسعود أوزيل.
وفي مؤتمر صحفي، قال إيمري "علاقتي جيده جدًا مع أوزيل، وعلى المستوى الفني أدفعه من أجل تقديم أفضل مالديه على أرض الملعب".
وأضاف "بالنسبة لي لا أركز كثيرًا في حديث الناس عن علاقتي بالنجم الألماني أوزيل".
وأوضح إيمري "حول اعتزال أوزيل والأستفاده منه ، اللاعبون المعتادون على اللعب الدولي والمشاركة بالبطولات الكبرى دائمًا ماينتهي بهم الحال للاعتزال الدولي ومن الأفضل لهم التركيز مع فريقهم فقط".
وأكد "عن لقاء نيوكاسل، نتطلع للانتصار كما فعلنا الجولة السابقة، نحن بحاجة لتحسين مستوياتنا وتطبيق أفكارنا الخاصة".
وأشار "يوم السبت خطوه أخرى وسوف يكون لقاء صعب بالسانت جيمس بارك، نريد فرض شخصيتنا على الخصم ونحاول تحقيق الانتصار". 

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