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المتحدث باسم سائقي النقل يكشف:

معلومة هامة بشأن منع النقل أعلى "الدائري"

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علق محمد عبدالمنعم، المتحدث باسم سائقي النقل الثقيل، الخميس، على قرار وزارة الداخلية بمنع سير النقل الثقيل بداية من يوم السبت المقبل أعلى طريق الدائري، مؤكدًا أنهم ليسوا ضد القانون ولا ضد الدولة.
وأضاف «عبدالمعنم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، والمُذاع عبر فضائية «TEN»، أن الجميع يتهم سائقي النقل الثقيل بأنهم ضد التطور وضد الدولة المصرية وهذا الأمر ليس صحيحًا، موضحًا أن قرار منع سير النقل الثقيل لم يعرض عليهم ولم يناقشهم أحد فيه لأخذ آرائهم.
متابعًا: «الدائري وطريق مسطرد والمرج يوجد بهم جراجات ومصانع لأصحاب النقل الثقيل هيروحوا فين دول».

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