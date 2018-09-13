معلومة هامة بشأن منع النقل أعلى "الدائري"

13 سبتمبر 2018 - 11:26 م

علق محمد عبدالمنعم، المتحدث باسم سائقي النقل الثقيل، الخميس، على قرار وزارة الداخلية بمنع سير النقل الثقيل بداية من يوم السبت المقبل أعلى طريق الدائري، مؤكدًا أنهم ليسوا ضد القانون ولا ضد الدولة.



وأضاف «عبدالمعنم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، والمُذاع عبر فضائية «TEN»، أن الجميع يتهم سائقي النقل الثقيل بأنهم ضد التطور وضد الدولة المصرية وهذا الأمر ليس صحيحًا، موضحًا أن قرار منع سير النقل الثقيل لم يعرض عليهم ولم يناقشهم أحد فيه لأخذ آرائهم.

