تطورات جديدة بشأن اللبنانية "منى المذبوح"

14 سبتمبر 2018 - 12:20 ص

رحَّلت السلطات المصرية، مساء الخميس، السائحة اللبنانية "منى المذبوح"، إلى بلادها، بعد أيام من تخفيف عقوبتها، من السجن 8 سنوات إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، إثر إدانتها بتهم بينها "الإساءة للمصريين".

وأفادت بوابة "أخبار اليوم"، أن "سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، رحلت المذبوح، إلى بلدها على رحلة الساعة العاشرة مساءً (20.00 ت.غ)".

والأحد الماضي، خففت محكمة مصرية، عقوبة المذبوح، من السجن 8 سنوات إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، بعد إدانتها بتهم بينها "الإساءة للمصريين، وسبِّهم بعبارات خادشة وألفاظ يعاقب عليها القانون".

وهو القرار الذي رحبت به الخارجية اللبنانية، لاحقًا، في بيان.



وقالت "المذبوح"، في المقطع الذي بلغت مدته 10 دقائق، إنها تعرضت لـ"التحرش اللفظي" من شابين بأحد شوارع القاهرة ومن سائقي سيارات أجرة، وتعرضها لسرقة أموالها.

كما "سبّت" الصوم وسلوك المصريين في شهر رمضان، لافتة إلى أن أحد المطاعم تأخر في تقديم الطعام لها لأنه لا يخدم الزبائن قبل أذان المغرب.

غير أنها عاودت لاحقًا الاعتذار لمن أسمتهم "المصريين المحترمين" في مقطع فيديو آخر.



وأحالت النيابة العامة السائحة اللبنانية، منى المذبوح، لمحاكمة عاجلة في يونيو/حزيران الماضي، بعد أن نشرت مقطعًا مصورًا عبر صفحتها على "فيسبوك" تضمن "إساءة للمصريين".

