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رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لإعادة هيكلة مجلس الأمن

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مجلس الأمن
مجلس الأمن

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دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ميروسلاف لاجاك، إلى إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقال لاجاك، إن وضع مجلس الأمن الحالي لا يتوافق مع حقائق القرن الحادي والعشرين.
وشدد على ضرورة إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي، بشكل يتناسب مع المتغيرات الدولية الحالية.
وأشار لاجاك، إلى وجود عدة نقاط في مجلس الأمن الدولي قابلة للنقاش، أهمها؛ عدد الأعضاء، وحق النقض الفيتو.
ولفت إلى أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يرغبون في رؤية مجلس الأمن الدولي وهو يمثّل الجميع.
ورداً على سؤال لمراسل الأناضول، حول إنهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عضوية بلاده في عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة، قال لاجاك: "التقيت بالرئيس الأمريكي، العام الماضي، وأكد لي أهمية الأمم المتحدة، وذكر بأن هذه المؤسسة لم تأخذ دورها المطلوب، ووعدني بدعمها".
وأردف في هذا السياق: "لكن رغم ذلك رأينا أن واشنطن انسحبت من بعض الاتفاقيات الهامة، وأنهت عضويتها في بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وإنني حزين لذلك، لأنني أؤمن بأن الأمم المتحدة ستكون أقوى في حال وجود عضوية كافة الدول فيها".
وأضاف "فالأزمات الدولية تتطلب تعاونا دوليا، وإننا سنكون ممتنين بعودة الولايات المتحدة إلى تلك المنظمات والاتفاقات مجددا".
كما دعا لاجاك، الاتحاد الأوروبي إلى تبني أدوار أكثر فعالية داخل الأمم المتحدة. -

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