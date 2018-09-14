أمطار ورياح تضرب السواحل الأمريكية

14 سبتمبر 2018 - 02:16 ص

بدأت الأمطار والرياح الشديدة الناجمة عن إعصار "فلورانس"، مساء الخميس، بضرب المناطق الساحلية من الولايات المتحدة الأمريكية، وسط ترقب البلاد وصول الإعصار إلى البر بعد غد السبت.



وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، في بيان، إن الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي تسبق إعصار "فلورانس" تهدد الحياة في المناطق الساحلية بولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية.



وأضاف المركز أنه يتخوف من وصول سرعة الرياح بالمنطقة إلى 128 كيلومتر في الساعة، متوقعًا بأن يصل ارتفاع الأمواج في مياه المحيط إلى 4 أمتار.



ويتوقع الخبراء استمرار تأثير الأمطار في المنطقة رغم انخفاض شدة الإعصار إلى الدرجة الثانية.



والتقطت عدسة الأناضول آخر الأوضاع في كارولينا الشمالية التي يتوقع أن تتأثر بشكل أكبر من الإعصار المرتقب.



وتظهر المشاهد أغلبية المتاجر ومحطات الوقود مغلقة، فيما بدأ سكان مدينة "نيو بيرن" بكارولينا الشمالية، يصطفون في طوابير أمام تلك المحطات والمتاجر.

