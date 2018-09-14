14 سبتمبر 2018 - 12:40 ص

قال يوهانس هان، المفوّض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية والمفاوضات من أجل التوسع، إن الاتحاد يعتبر المغرب "شريكًا استراتيجيًا أساسيًا في شمال إفريقيا والقارة بأسرها".



جاء ذلك في بيان صدر مساء الخميس، عن مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وتلقت الأناضول نسخة منه، قبيل زيارة متوقعة، الجمعة، للمفوض الأوروبي إلى المملكة (لم تحدد مدتها).



وأضاف هان أن "الاتحاد يتقاسم العديد من التحديات والفرص مع المغرب، ومن المهم معرفة كيفية المضي قُدمًا".



ولفت إلى أنه "خلال زيارته للرباط، سيوقع على برامج يُموّلها الاتحاد الأوروبي لتعزيز المقاولات (الشركات) الصغيرة والمتوسطة، والابتكار والحماية الاجتماعية".



ووفق البيان نفسه، فإن المسؤول الأوروبي سيلتقي كلًا من رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ووزيري الخارجية، ناصر بوريطة، والاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.

