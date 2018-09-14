رئيس النواب الإيطالي سيزور القاهرة الأسبوع المقبل

أعلن السفير المصري في إيطاليا هشام بدر، أن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو سيزور القاهرة الأسبوع المقبل.



ولدى افتتاحه ندوة حول فرص الاستثمار في مصر للشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة، أقيمت بمقر السفارة في روما الخميس، قال السفير بدر، إن الزيارة تأتي تأكيدا للعلاقات الجيدة بين مصر وإيطاليا، مستشهداً بالزيارات التي تمت مؤخراً من قبل وزيري التعليم والتجارة المصريَين إلى إيطاليا.

