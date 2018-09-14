» انفجارات ونيران كثيفة بولاية ماساتشوستس الأمريكية

14 سبتمبر 2018 - 02:49 ص

ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن «انفجارات غاز مشتبه بها» وقعت خارج مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية مساء يوم الخميس وأن سلطات الولاية بدأت التعامل معها.



وأضافت الشبكة أن كثافة الانفجارات تسببت في عدم إمكان رؤية السماء لدى السكان، ونقلت عن شرطة الولاية إعلانها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الجنود انتشروا في 17 منطقة مختلفة في لورانس وأندوفر وأندوفر الشمالية التي اشتعلت بها النيران ووقعت فيها الانفجارات.



وأضافت شرطة الولاية أن هناك العديد من حالات الإجلاء للسكان المحليين جارية، وأنه من المبكر تحديد سبب هذه الانفجارات، وأشارت إلى أن التحقيق في الحادث سيبدأ فور استقرار الموقف.

