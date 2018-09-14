» طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 33 درجة

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هيئة الارصاد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة 14 سبتمبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى، والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية ومناطق من جنوب سيناء.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

 

وسط الدلتا 24 32

 

الإسكندرية 23 31

 

بلطيم 25 30

 

مطروح 19 30

 

السلوم 20 30

 

سيوة 21 34

 

بورسعيد 24 29

 

دمياط 24 28

 

العريش 21 30

 

رفح 20 30

 

الإسماعيلية 22 33

 

السويس 22 32

 

رأس سدر 24 33

 

نخل 19 31

 

نويبع 26 35

 

طابا 20 32

 

كاترين 16 32

 

الطور 25 34

 

شرم الشيخ 25 35

 

الغردقة 26 36

 

مرسى علم 28 35

 

الفيوم 25 34

 

بنى سويف 25 34

 

المنيا 23 34

 

أسيوط 22 34

 

سوهاج 24 36

 

قنا 24 38

 

الأقصر 25 39

 

أسوان 26 40

 

أبوسمبل 27 39

 

الوادى الجديد 24 37

 

شلاتين 30 38

 

أبو رماد 29 36

 

رأس حدربة 30 36

 

حلايب 31 36


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