التشكيل المتوقع للأهلي أمام حوريا الغيني الليلة

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الاهلى

دورى ابطال افريقيا

وليد أزارو

حورويا الغيني

قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للنادي الأهلى الاعتماد علي المغربي وليد أزارو لقيادة هجوم الفريق في لقاء اليوم أمام حوريا الغيني.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في السادسة من مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال افريقيا على أن تقام مباراة العودة فى مصر يوم 22 سبتمبر الجاري.

ووفقاً لتدريبات الأهلى الاخيرة فإن تشكيل الأهلى الأقرب سيكون كالتالي:-

حراسة المرمى : محمد الشناوى

خط الدفاع :على معلول ،سعد سمير، ساليف كوليبالى وأحمد فتحى

خط الوسط : حسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان ومؤمن زكريا

خط الهجوم : ناصر ماهر ووليد أزارو



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