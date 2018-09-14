احتجاز معدة برنامج "العراقي" بمصحة لشحن المدمنين

إيمان هاني
احتجزت مصحة لشحن المدمنين فتاة تدعي "آية" تابعة لفريق إعداد برنامج " المهمة " الذي تقدمه الإعلامية مني العراقي،عبر فضائية "النهار"، وذلك خلال إجرائها تحقيقا بشأن مصحات "الشحن" المختصة لعلاج الإدمان .
و كانت "آية" ، اتصلت بإحدي شركات "الشحن" بحجة علاج صديقها من الإدمان، وخلال توجهها لتلك المصحة لدفع أموال "الشحن"، قام المسؤلون عن تلك المصحة باحتجازها داخل "دورة المياه".
فأصيبت " مني العراقي" بحالة من الفزع و أخبرت أحد فريق عمل البرنامج بسرعة التوجه لتلك المصحة لإنقاذ "آية".
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