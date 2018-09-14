احتجاز معدة برنامج "العراقي" بمصحة لشحن المدمنين

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الإدمان

النهار

منى العراقي

مصحة

احتجزت مصحة لشحن المدمنين  فتاة تدعي "آية" تابعة لفريق إعداد برنامج " المهمة " الذي تقدمه الإعلامية مني العراقي،عبر فضائية "النهار"، وذلك خلال إجرائها تحقيقا بشأن مصحات "الشحن" المختصة لعلاج الإدمان .

و كانت "آية" ، اتصلت بإحدي شركات "الشحن" بحجة علاج صديقها من الإدمان، وخلال توجهها لتلك المصحة لدفع أموال "الشحن"، قام المسؤلون عن تلك المصحة باحتجازها داخل "دورة المياه".

فأصيبت " مني العراقي" بحالة من الفزع  و أخبرت أحد فريق عمل البرنامج بسرعة التوجه لتلك المصحة لإنقاذ "آية".

شاهد الفيديو..


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