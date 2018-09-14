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أحمد الشربينى

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سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

ميدان التحرير

سيولة مرورية

حركة السياات

محيط ماسبيرو

شوارع الجيزة

ظهرت سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم، الجمعة، وانسياب لحركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وسادت سيولة مرورية بميدان التحرير ووسط العاصمة، انتظمت حركة سير السيارات بمداخل ومخارج الميدان، وكذا سيولة مرورية بمناطق كورنيش النيل، فى كل الاتجاهات، انطلاقا من محيط ماسبيرو وصولا إلى المعادى، عبر مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السير أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.



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